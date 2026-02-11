Takmer dva a pol milióna žiadostí bolo podaných o zápis nelegálnych objektov, uviedla pre RTS ministerka Aleksandra Sofronijevićová.
Občanom, ktorí podali žiadosti o zápis nelegálnych objektov na základe zákona Svoj na svome, začali prichádzať prvé rozhodnutia a spracovaných je už približne 200 žiadostí.
Ministerka uviedla, že nasleduje fáza podávania námietok, pričom prioritu budú mať riadne a nesporné prípady. Zároveň zdôraznila, že štát zavádza priebežný dohľad nad novou výstavbou.
Podľa jej slov bola prvá fáza postupu úspešne ukončená.
„Počet dva a pol milióna podaných žiadostí hovorí sám o sebe. Do tohto čísla nie sú zahrnuté objekty vo verejnom vlastníctve, pričom sa odhaduje, že ich je medzi jedným a jeden a pol milióna, čím sa približujeme k počtu štyroch miliónov evidovaných objektov, ktoré sú predmetom zápisu podľa tohto zákona,“ uviedla Sofronijevićová.