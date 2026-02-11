Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová sa dnes stretla s predsedníčkou Obce Báčsky Petrovec Vierou Krstovskou, s ktorou hovorila o aktuálnych projektoch a plánoch na nasledujúce obdobie. Na stretnutí sa hovorilo o projekte obnovy budovy Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci.
Gojkovićová vyjadrila pripravenosť Pokrajinskej vlády pokračovať v podpore rekonštrukcie budovy tejto kultúrnej inštitúcie.
Na stretnutí sa zhodli, že existencia múzea v Báčskom Petrovci, ktoré prezentuje históriu príchodu a existencie Slovákov na území Vojvodiny, ich život a kultúru, má veľký význam pre túto obec.
Múzeum vojvodinských Slovákov, pozostávajúce z historickej, etnologickej a umeleckej zbierky, patrí medzi najdôležitejšie inštitúcie v oblasti kultúry a zachovania národného dedičstva Slovákov v Srbsku.
Stretnutia sa zúčastnila aj asistentka pokrajinskej tajomníčky pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Jelena Dobrovićová-Bojanovićová.