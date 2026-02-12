Vo svojich zrenovovaných miestnostiach na poschodí Domu Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci včera zasadali Správna a Dozorná rada MOMS Petrovec. Išlo o 3. zasadnutie Správnej rady v novom zložení po voľbách petrovských matičiarov, ktoré sa konali koncom minulého roka.
V rámci rokovacieho programu absolvovali desať bodov, ktoré sa týkali správ o vlaňajšej činnosti a plánovaných aktivitách na tento rok. Členovia sa vyjadrili k zmene stanov MSS, uvažovali o návrhu na Cenu Ondreja Štefanka a účasti na medzinárodnej konferencii v Nadlaku a návrhu na Cenu Pro Cultura Slovaca.
Hoci doterajšia predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová-Melichová mala dlhodobo podlomené zdravie a následne vlani aj umrela, predsa petrovskí matičiari vo svojej činnosti nepoľavovali a aj v minulom roku v najväčšej miere realizovali to, čo si na začiatku roka naplánovali. Okrem vo svojom prostredí svoje aktivity uskutočňovali aj v zahraničí.
MOMS Petrovec aj vlani zorganizoval rad tradičných podujatí a festivalov, ale zúčastnil sa aj medzinárodných podujatí, ktoré organizovali partnerské združenia v zahraničí. Petrovčania sa zapojili do príprav programov a podujatí v rámci Slovenských národných slávností a iných podujatí a festivalov. Zúčastnili sa i na Veľkonočnej výstave kraslíc v Nadlaku, nevystala ani účasť na medzinárodnej konferencii tiež v Nadlaku. V júni v Slávnostnej sieni GJK v Petrovci MOMS Petrovec zorganizoval medzinárodný koncert XXIX. Festivalu vážnej hudby Jarné nôty, na ktorom prítomní mali možnosť vypočuť si početné vystúpenia 23 účastníkov z celej Vojvodiny, z Chorvátska, z Maďarska a z Rumunska. V júli si miestny cirkevný zbor SEAVC a MOMS Petrovec po 26. raz pripomenuli Deň Cyrila a Metoda a Pamiatku upálenia majstra Jána Husa. V septembri do Nadlaku na spevácky festival Cez Nadlak je… vyslali nádejné speváčky, ktoré sa ovenčili aj oceneniami. Ani v minulom roku nechýbala pravidelná návšteva v Svätom Petre na Slovensku, kde sa predstavili petrovské deti z miestnej školy baletu.
Na festival Stretnutie v pivnickom poli MOMS Petrovec vyslal Simonu Sýkorovú a Damira Mioča. V novembri v organizácii MOMS Petrovec v sieni SVD v Petrovci odznel 33. Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj… Na tomto ročníku podujatia bolo 49 speváckych bodov. Právo zúčastniť sa na Stretnutí v pivnickom poli v roku 2026 získali víťaz Pavel Pavlíni spolu s Hanou Lomenovou.
Na záver roku sa petrovskí matičiari rozhodli znovu si upraviť vlastné miestnosti. Z vlastných peňazí ich olíčili, na okná položili pásové závesy a na podlahy sa nainštalovala laminátová podlaha. Za pomoci ústredia sa dokúpil nábytok. Tohto roku si naplánovali naplno oživiť matičný priestor, kde privítajú aj dorast – cez sekciu Matičiarik nacvičovať spev, recitácie a v spolupráci s asociáciou vychovávateliek venovať sa aj najmladším.