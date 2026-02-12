V Športovom stredisku Master v Zemune sa v sobotu 7. februára konal medzinárodný karate turnaj Pohár Vazduhoplovca – Memoriál Svetozara Rodića. Podujatie prilákalo viac ako 600 súťažiacich z Čiernej Hory, Severného Macedónska, Bosny a Hercegoviny a Srbska. Predstavilo sa 53 klubov, pričom súťažiaci si zmerali sily individuálne aj tímovo v katách a zápasoch.
Turnaj otvorili plukovník Trifković, náčelník Vojenskej akadémie, a Ivan Rodić, predseda a hlavný tréner Karate klubu Vazduhoplovac, spolu s trénermi Aleksandrom Danilovićom a Simonidou Radojevićovou.
Karate klub Kovačica reprezentovali dvaja súťažiaci, a to bratia (dvojčatá) Milan a Mihajlo Đuranovci. Obidvaja predviedli kvalitné výkony a domov si priniesli bronzové medaily.
Sezóna však pokračuje ďalej. Najbližšou výzvou budú majstrovstvá Banátu, ktoré sa uskutočnia 22. februára v Novom Bečeji v organizácii Karate zväzu Vojvodiny. Následne budú karatistov čakať aj Majstrovstvá Vojvodiny.