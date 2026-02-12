Februárové dvojčíslo 7 – 8 je pripravené pre čitateľov. Na titulnej strane sú víťazi 11. Medzinárodného festivalu klobás Klobásafest 2026 v Báčskom Petrovci. Mesačnou prílohou čísla sú Obzory.
V rubrike Týždeň sa medziiným píše o stretnutí predsedníčky Pokrajinskej vlády Maje Gojkovićovej s predsedníčkou Obce Báčsky Petrovec Vierou Krstovskou, ako aj o aktivitách prezidenta Srbska Aleksandra Vučića.
Na stranách rubriky Naše dediny sú príspevky o akcii Spoločnosti pre ochranu a výskum vtáctva Srbska v Obci Plandište, kde spoločnými silami zachránili les, v Šíde usporiadali 29. Sriemsku klobasiádu a na dvojdňovom Klobásafeste 2026 v Báčskom Petrovci zvíťazil tím Klubu poľnohospodárov1 Báčsky Petrovec a zasa na Bieloblatskej klobáse bola rekordná účasť. V Hložanoch ročnú činnosť sumoval Ekos. V Pivnici a Laliti usporiadali úspešné priadky a v Spolku petrovských žien oslávili Hromnice. Aradáč hostil 36. ročník Vinárskeho bálu. Je tu aj portrét mladej vedkyne v oblasti potravinárstva pôvodom z Hložian Meliny Korčokovej.
V rubrike Kultúra si čitatelia môžu prečítať tieto príspevky: Digitálny sprievodca výstavou Múzea vojvodinských Slovákov, Na slovo so spisovateľom Pavlom Grňom. Kovačickí divadelníci hosťovali v Iloku a minulý víkend odznel festival Selenčské sláviky 2026. V Kovačici prváci zapísaní do slovenských tried dostali darček od Národnej banky Slovenska, zatiaľ čo súbor Vreteno z Kysáča účinkoval na Fašiangovom bále na Slovensku. V rubrike je aj rozhovor s laureátkou Ceny Vzletu 2025 Laurou Radosavljevovou.
V mesačnej prílohe Obzory je predstavená publikácia Taký obyčajný deň: Výber z tvorby slovenských autoriek MOMS BP, 2023. Je tu aj príspevok Júliusa Fujaka Slovenské hudobné alternatívy, výber z tvorby Dušana Šutaríka a predstavený je aj časopis Kvartál.
Športová rubrika ponúka čítanie aj o Olympijských hrách v Miláne, kolkároch a kolkárkach z Kovačice a o nádejnom mladom karatistovi Andrejovi Rumanovi zo Starej Pazovy.
Na záverečnej strane novín sú víťazné súbory FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch.
Čitateľov zároveň informujeme, že z dôvodu štátneho sviatku Dňa štátnosti bude nasledujúce číslo (9) vytlačené s posledným februárovým dňom – 28. 2.