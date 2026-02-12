Minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Demo Beriša včera uskutočnil stretnutie so zástupcami národnostných rád národnostných menšín, na ktorom sa hovorilo aj o význame Špecializovanej výstavy EXPO 2027.
Prezentáciu o tomto strategicky dôležitom projekte pre našu krajinu predstavili zástupcovia EXPO 2027 Belehrad, ktorí priblížili možnosti prezentácie menšinových spoločenstiev, ich kultúry, tradícií a tvorby na podujatí, ktoré privíta mnohé krajiny sveta.
Zástupcovia národnostných rád informovali ministra, že na zasadnutí Koordinácie národnostných rád národnostných menšín bol prijatý návrh, aby prioritnou oblasťou financovania z Rozpočtového fondu na rok 2026 pre programy a projekty menšinových spoločenstiev bola kultúra, tak ako to bolo aj minulý rok.
Minister Beriša zdôraznil, že kultúra je základom zachovania jazyka, tradícií a celkovej identity národnostných menšín, ako aj to, že investovaním do kultúrnych programov a projektov sa prispieva k väčšej viditeľnosti menšinových spoločenstiev, ich aktívnej účasti na spoločenskom živote, ale aj k odovzdávaniu hodnôt a tradícií mladším generáciám, čo má dlhodobý význam pre zachovanie multietnickosti Srbska.
Zároveň odkázal, že rezortné ministerstvo bude aj naďalej dôsledne podporovať menšinové komunity.
Stretnutie bolo príležitosťou hovoriť aj o nadchádzajúcich voľbách do národnostných rád národnostných menšín, ktoré by sa v súlade so zákonom mali konať na jeseň.