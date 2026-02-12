Ministerstvo pre starostlivosť o rodinu a demografiu oznámilo, že na dnešnom 12. zasadnutí Komisie pre prideľovanie finančných prostriedkov na výstavbu, spolufinancovanie kúpy alebo kúpu rodinného domu či bytu na základe narodenia dieťaťa bolo schválených 57 žiadostí, čím bol rovnakému počtu rodín umožnený trvalý spôsob riešenia bývania.
Predsedníčka komisie a ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu Jelena Žarićová-Kovačevićová pri tejto príležitosti uviedla, že celková hodnota uvedených žiadostí predstavuje približne milión eur. Dodala, že v aktuálnom mandáte, vrátane dnešného zasadnutia, sa uskutočnilo osem zasadnutí komisie, počas ktorých bola podporené viac ako 400 rodín, pričom celková hodnota schválených žiadostí za toto obdobie presahuje sedem miliónov eur.
„Na tento druh subvencie, ktorá umožňuje získať až 20 percent z celkovej hodnoty nehnuteľnosti, maximálne však do výšky 20 000 eur, majú nárok matky, ktoré prvýkrát nadobúdajú nehnuteľnosť do svojho vlastníctva,“ spresnila ministerka.
Podľa jej slov dieťa v čase podania žiadosti nesmie mať viac ako jeden rok, pričom celkové príjmy manželov nesmú presiahnuť dvojnásobok priemernej mzdy na republikovej úrovni.