Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva požiadalo o naliehavé konzultácie s Európskou komisiou (EK) v súvislosti s aktuálnym vývojom na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami. Podľa oznámenia rezortu sú dôvodom zložité okolnosti, ktoré zasahujú tento sektor v celom regióne aj v Európe.
Srbsko považuje dialóg s inštitúciami Európskej únie za dôležitý. Cieľom je v partnerskom rozhovore posúdiť aktuálne trhové trendy a zvážiť možné prístupy v prípade ďalších narušení trhu.
Príslušné orgány Srbska priebežne monitorujú situáciu v mliekarskom sektore, analyzujú vývoj na domácom aj regionálnom trhu a prijímajú opatrenia na zachovanie stability výroby a zásobovania.