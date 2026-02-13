Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici zverejnilo výzvu na prihlasovanie inscenácií na 31. ročník Festivalu divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA 2026. Festival sa uskutoční v termíne od 27. marca do 5. apríla v Pivnici.
DIDA je súťažnou prehliadkou ochotníckych divadiel, divadelných sekcií kultúrno-umeleckých spolkov, divadelných skupín a jednotlivcov, ktorí inscenujú predlohy dolnozemských autorov. Právo účasti majú inscenácie slovenských i neslovenských dolnozemských autorov, ktoré priamo alebo nepriamo reflektujú život Slovákov na Dolnej zemi. Na festival sa môžu prihlásiť aj inscenácie slovenských autorov v širšom zmysle, ktoré budú súťažiť o Cenu Jána Kmeťka.
Festival tradične organizuje Správna rada Ochotníckeho divadla Janka Čemana spolu s organizačným výborom. Organizátor zabezpečuje odbornú porotu, ceny, občerstvenie a stravu, prípadne ubytovanie účastníkov, pričom cestovné náklady si súbory hradia samy.
Na festivale budú udelené viaceré ocenenia, medzi nimi Cena Janka Čemana za najautentickejšie zobrazenie života dolnozemských Slovákov, Cena Eleny Hložanovej za najúspešnejší autorský text alebo dramatizáciu pre detské divadlo, Cena za nový inscenovaný text dolnozemského autora, Cena Jána Kmeťka, Cena Divadelné dišputy, Cena za dramaturgiu. Ceny za herecké výkony vrátane Ceny Jozefa Chrčeka tiež budú udelené.
Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 28. februára 2026 na adresu Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici alebo elektronicky na e-mail: jceman94@gmail.com. Súčasťou prihlášky má byť fotografia do festivalového bulletinu a plagát predstavenia vo formáte jpg alebo pdf (A3, 300 dpi). V prípade nového textu dolnozemského autora je potrebné zaslať štyri exempláre pre členov posudzovacej komisie.
Festival DIDA sa pravidelne koná v posledný marcový alebo prvý aprílový víkend a patrí k významným podujatiam dolnozemskej divadelnej tvorby.