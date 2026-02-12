Aktuálne trojčíslo pančevského časopisu pre literatúru a umenie Kvartal (č. 48 – 50) prináša štandardne bohatý obsah, zložený z poézie a prózy, esejistických textov, recenzií, článkov a ilustrácií.
Prvú a prevažnú časť tohto 120-stranového časopisu tvoria básne a prozaické texty 17 súčasných domácich autorov (Enes Halilović, Berislav Blagojević, Živorad Nedeljković, Olivera Nedeljkovićová, Marijana Čanaková, Bojana Stojanovićová-Pantovićová, Milan Đorđević a iní). V rubrike Svetová literatúra možno čítať práce spisovateľov, akými sú súčasná chorvátska poetka Sonja Manojlovićová, ruskí básnici Sergej Čudakov (1937 – 1997) a Boris Rižij (1974 – 2001), maďarská poetka Margit Szécsiová (1928 – 1990), slovinský básnik a prozaik Aleš Šteger, rumunská vojvodinská autorka Marijana Stratulatová, ako aj slovenský prozaik Václav Pankovčín (1968 – 1999), ktorého poviedku Bude to pekný pohreb (Biće to lepa sahrana) do srbčiny preložila Zdenka Valentová-Belićová.
V tomto čísle možno čítať aj esejistické texty viacerých autorov. Milena Đorđijevićová píše o súčasnom chápaní diela Nezabíjajte vtáčika (To Kill a Mockingbird) americkej autorky Harper Lee (1926 – 2016); Laslo Blašković hovorí o nachádzaní inšpirácie v poézii srbských surrealistov a Oskara Daviča (1909 – 1989); Dušan Genc si pripomína niektoré anekdotické príbehy a postavy z prostredia južného Banátu; Jaroslav Marko vynáša dojmy z cestovania do mesta Machu Picchu v Peru; Jelena Angelovská predstavuje vlastné denníkové záznamy; Miodrag Danilović analyzuje komiksy s kovbojskou tematikou v tvorbe významného belehradského ilustrátora Aleksandra Hecla (1926 – 1991).
V recenziách je pozornosť venovaná knihám zahraničných a domácich autorov, akými su Han Kang, Mihajlo Pantić, Vesna Stanišićová, Brigitte Reimannová a Nebojša Bogdanović. Píše sa aj o zbierkach filmových kritík Bojana Ž. Bosiljčića a komiksových vydaniach Stripovi iz Nikad robom 1965 – 1967 (Miodrag Miša Đurđić) a Džekil i Hajd: belo i crno (Marco Cannavò, Corrado Roi).
Toto číslo časopisu Kvartal je ilustrované kresbami, ktorých autorkami sú Sara Kureljušićová a Tijana Jakšićová z Pančeva. Rozhovor s týmito mladými autorkami pripravil Saša Rakezić, ktorý sa vo svojom ďalšom príspevku zaoberá témou reklám vo forme komiksov, publikovaných v minulosti v satirickom časopise Jež.
Hlavným a zodpovedným redaktorom časopisu Kvartal je Vasa Pavković; vydavateľom je Združenie spisovateľov a prekladateľov z Pančeva.