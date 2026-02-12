Novosadské dni piva sa budú konať 20. a 21. februára. Z toho dôvodu organizátori dnes predstavili podrobný program podujatia, ktoré sa uskutoční Novosadskom veľtrhu. Organizátorom je spoločnosť Ninamedia, spoluorganizátorom Novosadský veľtrh a podujatie prebehne s podporou Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo a turizmus.
Bojana Proleová zo spoločnosti Ninamedia zdôraznila, že počas dvoch dní bude v Hale Master v ponuke vyše 50 druhov remeselného piva, ako aj početné najznámejšie komerčné pivá. Vystúpia viacerí hudobníci, medzi nimi Riblja čorba, Atomsko sklonište, Vlado Kalember i Srebrna krila, Željko Bebek, ako aj Jurica Pađen a Vladimir Kočiš. Zorganizovaná bude aj tradičná súťaž v rýchlom pití piva a držaní krígľov. Záujemcovia o túto súťaž sa budú môcť prihlásiť cez instagramový profil podujatia.
„Špeciálny dôraz kladieme na bezpečnosť návštevníkov, a preto máme vynikajúcu spoluprácu s Agentúrou pre bezpečnosť dopravy. Jej predstavitelia aj tento rok predstavia svoje akcie, ktorými sa snažia zvýšiť povedomie o tom, že pod vplyvom alkoholu sa nesadá za volant,“ uviedla Proleová.
Ako poznamenal pokrajinský tajomník Nenad Ivanišević, Novosadské dni piva sú serióznym podujatím, ktoré zhromažďuje veľký počet ľudí a z toho dôvodu sekretariát, ktorý vedie, poskytne absolútnu podporu tomuto podujatiu.
Generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković uviedol, že táto ustanovizeň sa snaží organizovať rôznorodé tematické podujatia s cieľom podnietiť aj rozvoj hospodárstva. Z toho dôvodu poďakoval pokrajinskému tajomníkovi Nenadovi Ivaniševićovi, ako aj predsedníčke Pokrajinskej vlády Maji Gojkovićovej, ktorí podľa jeho slov v minulom roku podporili početné udalosti, najmä tie, ktoré sú ešte len vo fáze rozvoja.