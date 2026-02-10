Vďaka finančnej podpore vlády Slovenskej republiky získajú Novosadská tepláreň a Jošanička Banja v Obci Raška odbornú a technickú pomoc Programu OSN pre rozvoj (UNDP), aby mohli rozvíjať projekty využitia geotermálnej energie, uvádza portál RTV. Ide o hodnotenie geotermálneho potenciálu, analýzu rentability a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti s cieľom zvýšiť využívanie geotermálnej energie v Srbsku a znížiť závislosť od fosílnych palív.
Na podporu rozvoja geotermálnej energie v Srbsku vyčlenilo Ministerstvo financií vlády Slovenskej republiky 200 000 amerických dolárov v rámci iniciatívy Verejné a súkromné financovanie pre rozvoj, ktorú v partnerstve s Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom baníctva a energetiky realizuje Program OSN pre rozvoj (UNDP).
V mestskej časti Mišeluk v Novom Sade vyvíja VKP Novosadská tepláreň moderný systém diaľkového zásobovania energiou štvrtej generácie v urbanistických zónach Mišeluk II a III, ktorý zahŕňa geotermálnu energiu ako súčasť udržateľného energetického mixu. Počas roku 2024 bola vybudovaná sieť na distribúciu tepelnej energie a zároveň prebehli geologické prieskumy pre vývoj exploatačnej sondy pre tepelnú čerpadlovú stanicu v budúcej teplárni Mišeluk.
S podporou Slovenska Program OSN pre rozvoj pomôže pri realizácii druhej fázy tohto projektu, ktorá zahŕňa projektovanie, vykonanie aplikovaných geologických prieskumov a výstavbu prieskumno-exploatačnej sondy (IEB-2) na lokalite Mišeluk.
Zdroj: RTV