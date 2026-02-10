Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes slávnostne odovzdal rozhodnutia príjemcom prostriedkov v rámci programu na podporu rozvoja spracovateľských kapacít v oblasti výroby vína, piva a tvrdých alkoholických nápojov za rok 2025 a oznámil, že úverové prostriedky na pomoc budú zvýšené z 10 na 20 miliónov dinárov.
„Dôležité je, že toto opatrenie nie je jednorazové, že bude pokračovať a že sa zvýšia sumy na investície a podporu vybavenia – ako nenávratné prostriedky, tak aj najvýhodnejšie úverové prostriedky. Namiesto 10 miliónov teraz pôjde až do 20 miliónov – 10 miliónov budú nenávratné prostriedky, teda približne 90 000 eur, a ďalších 90 000 eur budete môcť získať od štátnych štruktúr Fondu pre rozvoj za najvýhodnejších podmienok, kde máte jeden rok obdobie odkladu a úroková sadzba je 2,5 % ročne, čo je absolútne neuveriteľné,“ povedal.
Ako zdôraznil, ide o výnimočné podmienky, ktoré majú ďalej podporiť činnosť našich destilérií, vinárstiev a pivovarov. Poukázal aj na to, že Srbsko v posledných rokoch významne pokročilo nielen počtom a kvalitou destilérií, ale aj počtom a kvalitou svojich vinárstiev.