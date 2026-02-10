Združenie ekológov EKOS v Hložanoch v piatok 6. februára podvečer v kaviarni Pod lipami zrealizovalo svoje výročné zhromaždenie. Otvoril ho predseda združenia Pavel Balca, ktorý privítal hostí, predstaviteľov iných miestnych spolkov a združení a predovšetkým prvákov zo základnej školy so svojimi učiteľkami a rodičmi. Ekológovia si na začiatok zvolili pracovné predsedníctvo, ktoré potom v čele s Elenou Žemberyovou viedlo zasadnutie.
Prijímanie žiakov prvého ročníka hložianskej Základnej školy Jozefa Marčoka-Dragutina, ktorých vedie učiteľka Andrea Adámeková, a ktorí prišli sem aj so svojimi rodičmi, za ekologických členov si určili k prvému bodu tohto zasadnutia. Žiaci predniesli program, recitovali, aj si zaspievali za hudobného sprievodu profesorky hudobnej kultúry Eleny Krošlákovej a potom odriekali ekologický sľub. Za túto ich snahu sa im aj tohto roku ekológovia zavďačili členskými lístkami, primeranými darčekmi, a potom aj pohostením.
Činnosť združenia EKOS 2025
Správu o činnosti hložianskych ekológov v roku 2025 podala Anna Turanová a v krátkosti obsiahla jadro činnosti tohto združenia, ktoré sa snaží uchovať povedomie miestnych o príkladnom spolužití s prírodou. Ekosovci sa permanentne snažia o skvalitnenie a ochranu životného prostredia vo svojom prostredí a s tým cieľom organizujú premyslené aktivity a aktívne si pripomínajú významné ekologické dni počas celého roka a snažia sa vštepovať lásku k prírode aj mladším spoluobčanom. Aktivisti Ekos aj vlani konali akcie úpravy Hložian, i vchodu do cintorínu, zriaďovali aj dvor MOMS Hložany v strede dediny. Počas Dňa Hložian, FF Tancuj, tancuj… či k Vianočným trhom pripravili si aj stánky s bohatou ponukou, s predajom, ktorej prispeli do pokladne združenia. Pridali sa aj k novému podujatiu, ktoré sa po prvýkrát organizovalo v Hložanoch – Jarmoku kvetín a nechýbali ani na Dni zeleniny a pri iných príležitostiach, kde mali možnosť predstaviť sa verejnosti. Ekológovia počas Festivalu kvetín a kríkov aranžovali kvety a predávali koláče s bylinkami s liečivými účinkami. Zaznamenali i Deň Dunaja, keď pripravili výtvarný tábor a súťaž v love rýb pre rybárky. V septembri na Deň ochrany ozónového obalu Zeme pracovali so žiakmi základnej školy. Aj počas Detského týždňa sa venovali deťom. Spoločne robili strašiakov, kreslili, maľovali, tvorili úžitkové predmety…
Pri finančnom prehľade príjmov a trov za rok 2025 pokladníčka Mária Balcová zaznamenala obrat 95-tisíc dinárov. Viera Turčanová, predsedníčka Dozornej rady, uviedla, že sa v združení pracovalo svedomite a dohliadli na každý dinár.
Keď ide o plán práce na rok 2026, Žemberyová uviedla, že budú pokračovať tam, kde zastali v minulom roku a zveľaďovať činnosť združenia. Členské si určili na 400 dinárov pre dospelých a 100 dinárov pre deti. Vlani vo svojich radoch mali 25 členov.
Súťaž o najkrajšie priedomie a záhradku
Na výročnom zasadnutí sa ekológovia z Hložian zvyknú odvďačiť nielen sponzorom, ale aj rodinám, ktoré sa primerane starajú o priedomia a pekne si pestujú záhradky. Diplomy a darčeky tohto roku venovali rodine Štefanidesovej, Kataríne Stupavskej za okolie domu, tiež Michaele Jakušovej, Márii Šulcovej za dopestované ruže, rodine Rojkovej za príkladný trávnik, rodine Bažíkovej za krásny uličný priestor a Pavlovi Balcovi ml. za priedomie. Pritom na stene za predsedníckym stolom premietali zábery z hložianskych priedomí, krásnych záhradiek a z aktivít združenia Ekos.
V rámci príhovorov a diskusie predstavitelia ďalších spolkov povzbudili ani nie tak početných ekologických aktivistov k zotrvaniu v činnosti a navrhli im aj nové obsahy, ktorými by mohli obohatiť vlastnú činnosť. Predseda Pavel Balca sa verejne zavďačil zakladateľke a dlhoročnej predsedníčke združenia Viere Turčanovej za jej príkladnú a agilnú aktivitu medzi Hložančanmi už dlhé roky.