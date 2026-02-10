Ako je známe, v piatok boli v Taliansku slávnostné otvorené Zimné olympijské hry. Podujatie bude trvať do 22. februára a za nami sú už početné súťaže, na ktorých udelili medaily.
Napríklad americká lyžiarka Breezy Johnsonová získala zlatú medailu v ženskom zjazde. Triumfovala pred Nemkou Emmou Aicherovou a bronz si v kráľovskej alpskej disciplíne vybojovala domáca reprezentantka Sofia Goggiová. Žiaľ, tieto preteky poznačil aj ťažký pád legendárnej Američanky Lindsey Vonnovej.
V rovnakej disciplíne, teda v zjazde, vyhral švajčiarsky lyžiar Franjo von Allmen. V pretekoch v Bormiu triumfoval pred Talianom Giovannim Franzonim, zatiaľ čo si bronzovú medialu vybojoval ďalší domáci pretekár Dominik Paris.
Von Allmenov krajan Marco Odermatt, líder celkového poradia Svetového pohára a priebežnej klasifikácie zjazdu, skončil štvrtý a zostal bez olympijskej medaily.
V tímovej kombinácii zlato patrilo Švajčiarom (zostave Franjo von Allmen a Tanguy Nef), striebro získali Rakúšania Vincent Kriechmayr a Manuel Feller, ako aj ďalšia švajčiarska zostava Marco Odermatt a Loïc Meillard. Bronz nebol udelený.
Zaujímavo bolo aj v behu na lyžiach – Švédka Frida Karlssonová získala prvé zlato pre Švédsko na tohtoročných Olympijských hrách, a to v skiatlone. Druhá bola ďalšia Švédka, Ebba Anderssonová. Zvlášť pozoruhodné je, že Karlssonová doslova deklasovala konkurenciu, keď pred striebornou Anderssonovou vyhrala s takmer minútovým náskokom. Jej silné tempo malo vážne dôsledky pre viaceré pomalšie účastníčky. Už pred výmenou lyží bola Ukrajinka Jelizaveta Noprijenková predbehnutá o kolo a podľa pravidiel vylúčená zo súťaže.
V mužskom skiatlone na 20 kilometrov zlato získal Nór Johannes Høsflot Klæbo, druhý bol Francúz Mathis Desloges a tretie miesto obsadil ešte jeden reprezentant Nórska, Martin Nyenget.
Rakúsky snoubordista Benjamin Karl obhájil titul olympijského šampióna v disciplíne paralelný olympijský slalom. Veterán, 40-ročný športovec, získal už svoju štvrtú medailu na Olympijských hrách. Striebro si vybojoval vo Vancouveri 2010 a o štyri roky neskoršie v Soči získal bronz.
Nórsky rýchlokorčuliar Sander Eitrem získal zlato v pretekoch na 5 000 metrov, kde triumfoval s novým olympijským rekordom. Striebro si vybojoval Čech Metoděj Jílek a bronz získal Talian Riccardo Lorello.
Slovenský sánkar Jozef Ninis pri svojej šiestej a poslednej účasti na Zimných olympijských hrách dosiahol svoj najlepší výsledok a v súťaži jednotlivcov skončil na konečnom 19. Mieste. Zlato získal Nemec Max Langenhan.
Rakúska snoubordistka Claudia Rieglerová sa stala najstaršou ženou, ktorá kedy súťažila na Zimných olympijských hrách. Vo veku 52 rokov nastúpila do paralelného obrovského slalomu, v ktorom bola vyradená v osemfinále.
Nemec Phillip Raimund získal zlatú medailu v skokoch na lyžiach na strednom mostíku. Raimund, ktorý zatiaľ na konte nemá ani jedno víťazstvo v Svetovom pohári, si prvé miesto vybojoval skokmi dlhými 102 a 106,5 metra. Mladučký, 18-ročný Poliak Kacper Tomasiak získal striebro a bronz si rozdelili Japonec Ren Nikaidō a Švajčiar Gregor Deschwanden. Líder Svetového pohára a víťaz Novoročného turné štyroch mostíkov Domen Prevc zo Slovinska skončil na šiestom mieste.
V dámskej konkurencii na rovnakom mostíku získala zlato Nórka Anna Odine Strøm. Druhá bola Slovinka Nika Prevc, sestra Domena Prevca, a tretia Nozomi Maruyama z Japonska.
Aktuálne je najúspešnejšie Nórsko, ktorého športovci získali už tri zlaté medaily a celkovo majú na konte šesť medailí. Nasledujú Švajčiarsko, Japonsko a Nemecko.