Generálny riaditeľ spoločnosti Srbijagas Dušan Bajatović dnes vyhlásil, že zmluva o nákupe ruského plynu, ktorá vyprší koncom marca, bude pravdepodobne predĺžená o ďalších šesť mesiacov. Zároveň uviedol, že cena plynu pre domácnosti sa nebude meniť a že Srbsko má dostatok tohto energetického zdroja až do konca vykurovacej sezóny.
Bajatović povedal, že dlhodobá zmluva o dodávkach plynu, ktorú má Srbsko s Ruskom, sa anektuje, avšak existuje mnoho problémov – od európskych sankcií až po ťažkosti v platobnom styku a ďalšie záležitosti, ktoré, ako uviedol, nie je jednoduché vyriešiť.
„To, čo sa teraz stane, je, že naša zmluva od marca a ďalej, vzhľadom na veľké zásoby, prakticky až do októbra, bude na úrovni šiestich miliónov kubických metrov denne, a nie desiatich, pretože nemôžeme plniť zásobník Banatski Dvor. Dlhodobá zmluva bude pravdepodobne predĺžená na ďalších šesť mesiacov,“ uviedol Bajatović pre RTS.