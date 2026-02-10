Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove bola počas víkendu hostiteľkou obecného kola súťaže z cudzích jazykov, na ktorom si svoje vedomosti overili žiaci siedmych a ôsmych ročníkov.
V sobotu 7. februára sa konala súťaž z ruského a nemeckého jazyka, ktorej sa zúčastnilo 26 žiakov zo 6 základných škôl. Do oblastnej súťaže, ktorá sa uskutoční 14. marca v Sriemskych Karlovciach, postúpilo deväť žiakov z ruského jazyka a dvaja žiaci z nemeckého jazyka.
V nedeľu 8. februára nasledovala súťaž z anglického jazyka, do ktorej sa zapojilo 70 žiakov zo všetkých základných škôl z územia Staropazovskej obce. Do ďalšieho kola súťaže, ktoré bude 15. marca v Novom Sade, postúpilo až 35 žiakov, medzi nimi aj žiaci staropazovskej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka.
V kategórii žiakov ôsmeho ročníka Borivoje Matić obsadil druhé miesto a Lana Popovićová tretie miesto, čím si obaja zabezpečili postup do oblastnej súťaže z anglického jazyka. V kategórii siedmakov Andrej Čmelík získal tretie miesto a takisto postúpil do ďalšieho kola súťaže.