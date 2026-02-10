1763 – Parížskym mierom medzi Veľkou Britániou a Portugalskom na jednej strane a Francúzskom a Španielskom na druhej strane sa skončila sedemročná vojna.
1837 – zomrel dva dni po súboji ruský básnik, tvorca národnej literatúry a literárnej reči Alexander Sergejevič Puškin.
1861 – narodil sa v Leštinách vydavateľ, básnik a publicista Jozef Gašparík, ktorý vytvoril kníhkupeckú sieť na Slovensku.
1878 – narodil sa spisovateľ Vasa Stajić, filozof, historik, významný srbský kultúrny a národný pracovník. Bol predsedom Matice srbskej a vydavateľom viacerých časopisov.
1890 – narodil sa ruský spisovateľ a básnik Boris Leonidovič Pasternak, laureát Nobelovej ceny za literatúru (1958) a autor známeho románu Doktor Živago.
1901 – zomrel srbský kráľ Milan Obrenović.
1904 – Japonsko oficiálne vyhlásilo vojnu Rusku.
1932 – na rôznych miestach Slovenska sa konali tzv. hladové pochody organizované Komunistickou stranou Československa v rámci medzinárodného dňa nezamestnanosti.
1940 – kreslené postavičky Tom a Jerry mali v americkom Hollywoode svetovú premiéru.
1947 – v Paríži bola podpísaná mierová zmluva medzi víťaznými krajinami v druhej svetovej vojne a Talianskom, Maďarskom, Rumunskom, Bulharskom a Fínskom. Juhoslávii bolo pridelené mesto Zadar, polostrov Istra a ostrovy Cres, Lošinj a Lastovo, Taliansko dostalo malú koncesiu v zóne Gorica a Trieste a územie okolo neho získalo osobitné postavenie.
1998 – zomrel Maurice Schumann, tvorca projektu únie európskych štátov, známeho ako Schumanov plán.
2005 – v Saudskej Arábii sa konali miestne voľby, prvé v histórii tejto islamskej absolútnej monarchie, a právo voliť mali muži nad 20 rokov.ť