Spolok vinohradníkov v Aradáči po degustácii všetkých druhov vín, čiže bieleho, červeného a rosé, v sobotu 7. februára v mládežníckej sieni v Aradáči usporiadali v poradí 36. Vinársky bál, na ktorom udelili poháre najlepším výrobcom vína v roku 2025.
„Tohto roku sme mali vyše 40 vín, ktoré sme hodnotili v troch kategóriách,“ povedal predseda Spolku vinohradníkov Aradáč Vladimír Abelovský.
V kategórii vín rosé prvé miesto za Frankovku získal Ivan Pleva, druhé miesto za zmes rôznych odrôd hrozna, tzv. Couvée, získal Pavel Viliačik a tretie miesto, tiež za Couvée, Albert Čeman.
V kategórii červených vín prvé miesto obsadil Janko Hrubík za Merlot, druhé miesto získal Martin Labát s odrodou Cabernet Franc a tretie miesto Labát Podrum Čeman – za víno vyrobené z odrody hrozna Merlot.
V kategórii bielych vín bol najúspešnejší Zdeno Goda, ktorý získal prvé miesto za Couvée a zároveň aj druhé miesto za zmes rôznych odrôd bieleho hrozna. Tretie miesto obsadil Vladimír Pleva s odrodovým vínom Rizling.
Každoročne spolok vinohradníkov okrem najlepších vín vyberá aj najkrajšie vinice. Najkrajšiu vinicu vlani mal Pavel Vilijačik, okrem neho pochválenie za peknú údržbu vinohradu získali aj Martin Labát a Janko Hrubík.
V poradí 36. Vinársky bál na úvod spevom spestrili členovia Mužskej speváckej skupiny Kultúrneho centra Aradáč pod vedením umeleckej vedúcej Vierky Godovej za hudobného sprievodu harmonikárov Martina Torňoša z Kovačice a Ivana Labáta.