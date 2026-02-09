Aj včera na Športových ihriskách Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci bolo rušno. Prebiehal tu 11. ročník Medzinárodného festivalu klobás Klobásafest 2026.
V sobotu tuná súťažilo 102 tímov z 10 krajín Európy o primát najchutnejšej čerstvej a smaženej klobásy, ktorú účastníci pripravili na tvári miesta. Zvíťazil tím Klub poľnohospodárov 1 Báčsky Petrovec.
Okrem diplomov pre súťažiace tímy organizátor a Komisia pre osobitné ceny v zložení Ján Pavlis, Anna Speváková a Anna Laćarková vybrali najlepšie tímy v nasledujúcich osobitných kategóriách. Najmladší tím – Zbojníci, Petrovec; najveselší tím – Pustolovi, Nový Sad; najupravenejší stôl – Sklabiňa, Sklabiňa (SR), najusilovnejší tím – Polícia, Báčsky Petrovec; najautentickejší tím – Masňie ruke, Petrovec; najelegantnejší tím – Univerzita Skopje, Skopje (NMK); najpočetnejší tím – Hasiči Priekopa, Martin (SR) a najskúsenejší tím – Petrovskí evanjelici, Petrovec.
Druhý deň gastronomický
Aj včera na rovnakom mieste program festivalu Klobásafest 2026 pokračoval prezentáciou vystavovateľov vína, piva, pálenky a gastronomických špecialít, ako aj prezentáciou kultúrneho a hudobného programu, v rámci ktorého boli aj koncerty hudobných skupín.
Nedeľný program mal okrem možnosti ochutnávok aj zábavnú časť.
V druhý deň Klobásafestu 2026 diplom so zlatou medailou ako osobitné uznanie za gastronomické pochúťky a nápoje na záver získali: za prípravu tradičného slovenského jedla bryndzové halušky – mesto Martin (SR), za bryndzovú nátierku – Šmirkas – Jozef Kuchman z Banskej Bystrice (SR), za víno veltlín zelený – Pavel Varga, Dražovce (SR), za víno rizling vlašský – Miroslav Gut, Dolné Krškany (SR), za svadobnú kapustu – Spolok petrovských žien, Petrovec a za pivo Zidar – Hobs Seeker, Petrovec.
Organizátori avizovali už i nasledujúci Medzinárodný festival klobás Klobásafest 2027 na 13. a 14. februára 2027.