V tomto roku je na subvencovaný nákup nových vozidiel s elektronickým pohonom vyčlenených 170 miliónov dinárov. Žiadosti sa budú podávať od 1. marca do 30. septembra, a to výlučne elektronicky prostredníctvo portálu eUprava.
Výška subvencie sa bude pohybovať od 250 do 5 000 eur, v závislosti od druhu vozidla, teda či sa poskytuje na mopedy, motocykle, trojkolky, štvorkolky alebo na osobné a nákladné vozidlá s elektrickým pohonom.
Ministerka ochrany životného prostredia Sara Pavkovová zdôraznila, že elektronické podávanie žiadostí povedie k rýchlejšiemu spracovaniu žiadostí a občania aj podnikateľský sektor budú môcť jednoduchšie uplatniť právo na štátnu podporu pri kúpe elektromobilov.