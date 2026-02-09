Odo dnes do 15. februára sa bude konať medzinárodná akcia zvýšenej kontroly cestnej premávky, zameranej na odhaľovanie priestupkov, ktorých sa dopúšťajú vodiči nákladných vozidiel a autobusov.
Akcia sa bude súčasne realizovať v 34 európskych štátoch – členoch organizácie ROADPOL (Sieť dopravných polícií Európy). S cieľom zvýšiť bezpečnosť detí v cestnej premávke bude počas trvania akcie osobitný dôraz kladený na kontrolu autobusov zabezpečujúcich prepravu detí na exkurzie a rekreačné pobyty, ako aj na iné formy organizovanej prepravy detí.
Príslušníci dopravnej polície budú dôsledne kontrolovať, či autobusy a vodiči autobusov spĺňajú všetky predpísané podmienky, a neumožnia začatie prepravy, pokiaľ nebudú splnené všetky podmienky stanovené Pravidlami o spôsobe vykonávania organizovanej prepravy detí.