Festival Bieloblatská klobása sa tento rok konal v sobotu 7. februára a pokračoval aj v nedeľu 8. februára.
Sobotný program sa sústredil na súťaž v zabíjačke, ktorá verne pripomenula staré dedinské tradície spracovania bravčového mäsa. Družstvá z Bieleho Blata, Perlezu, Čenty a Turije mali za úlohu vykonať celý proces – od opaľovania ošípanej slamou až po konečné spracovanie mäsa a prípravu tradičných jedál.
Domáci hostitelia pre návštevníkov pripravili čerstvo pečené klobásy, škvarky, pečeň s cesnakom, bieloblatský bravčový paprikáš, tlačenku, krvavnicu, kyslú kapustu, domáce víno, pálené a koláče. Podujatie navštívil aj zástupca primátora Mesta Zreňanin Saša Santovac spolu s riaditeľkou Turistickej organizácie Sanjou Petrovićovou, ktorá pri otvorení privítala hostí.
Po skončení sobotnej súťaže nasledovalo vyhodnotenie. Absolútnym víťazom sa stalo družstvo z Čenty, ktoré získalo aj cenu pre celkový výzor družstva. Družstvo z Turije získalo cenu za zabíjačku, družstvo z Bieleho Blata za spôsob spracovania ošípanej a z Perlezu za finálny mäsový výrobok.
Súťaž pokračovala aj v nedeľu výrobou čerstvých klobás. Do súťaže sa zapojilo rekordných 75 tímov zo Srbska, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bosny a Hercegoviny.
Odborná porota hodnotila kvalitu, štruktúru i vizuálny vzhľad.
Výsledky súťaže
Najlepšiu klobásu pripravilo družstvo Veselá ulica z Čurugu, druhé miesto získal tím Sľúka – Lekár z Báčskeho Petrovca a tretie miesto obsadilo GR Poničan z Bieleho Blata.
V kategórii dekorácie prvé miesto získal tím Merak z Báčskeho Brestovca, druhé miesto patrilo družine Jedemo, ne pitamo zo Zemun a Sefkerina a tretím sa stal tim Del Boy z Futogu.
Špeciálne uznania
Cenu za hygienu a dekoráciu získalo družstvo Pančevci 2 z Pančeva, Cenu za originalitu a kreativitu získal tím Staro Bešenovo z Rumunska, špeciálne uznanie pre najvzdialenejšie družstvo patrilo tímu Slow Food z Trebinja a za najlepšie ženské družstvo boli vyhlásené Vojlovački đilkoši z Pančeva.