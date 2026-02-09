1540 – konali sa prvé konské dostihy v Anglicku – chesterskom Roodee Fields.
1801 – mierom vo francúzskom Lunéville sa skončila druhá koaličná vojna medzi Francúzskom a Rakúskom.
1845 – v Sobotišti založili z iniciatívy Samuela Jurkoviča Spolok gazdovský – prvé úverové družstvo v Európe.
1849 – taliansky revolucionár Giuseppe Mazzini vyhlásil Rím za republiku.
1861 – Jozef Miloslav Hurban podal viedenskému ministerstvu vnútra memorandum o riešení slovenskej otázky. Navrhoval vyčleniť Slovensko ako osobitnú krajinu habsburskej ríše.
1881 – zomrel ruský spisovateľ Fiodor Michajlovič Dostojevskij, jeden z najvýznamnejších svetových spisovateľov. Medzi jeho najznámejšie diela patria Bratia Karamazovci, Dvojník, Zločin a trest, Diablom posadnutí či Idiot.
1923 – vznikla ruská letecká spoločnosť Dobrolet, ktorá sa v roku 1932 premenoval na Aeroflot.
1934 – Rumunsko, Juhoslávia, Grécko a Turecko uzavreli Balkánsku dohodu proti revizionistickým snahám a územným požiadavkám Bulharska.
2018 – zomrel herec Nebojša Glogovac. Prvú rolu mal v seriáli Bolji život. Bol nositeľom mnohých významných cien – Ceny Zlatej arény, Ceny Zorana Radmilovića, Miloša Žutića, Sterijovej ceny, päťkrát získal ročnú cenu Juhoslovanského činoherného divadla atď.