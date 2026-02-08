Sobotňajší večer v SKC P. J. Šafárika v Novom Sade bol večierkom humoru. Po vlaňajšom úspešnom prvom večierku zorganizovali aj tento rok druhý večierok, na ktorom divákov zabavili nielen Novosadčania, ale aj hostia – herci z Kovačice, Starej Pazovy, Selenče, Boľoviec a Padiny.
Prítomných privítala predsedníčka Vierka Marčokova-Cerovská a vedúci divadelnej odbočky Rastislav Zorňan večierok otvoril, ako inak, vtipmi.
Potom sa na javisku striedali hostia z Kovačice, Starej Pazovy, Selenče, Boľoviec a Padiny, ktorí sa predstavili krátkymi komickými a satirickými scénkami. Domáci Novosadčania uviedli úryvky zo svojho najnovšieho divadelného predstavenia, veselohry Pán doktor.
Vo veľkej šafárikovskej sieni sedeli diváci za stolmi a pri čaji či drinku si v príjemnej atmosfére užili zábavný program, zasmiali sa a nešetrili dlane.
Po programe zábava pokračovala pri pazovskej hudbe.