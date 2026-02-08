Tohtoročné Robotnícke športové hry v Kovačici prebiehajú od polovice januára 2026 a v rámci kolkárskeho turnaja súťaží 16 mužských a 7 ženských tímov. Po ukončení skupinovej časti súťaže v kolkárni kovačickej Slávie sa usporiada aj turnaj jednotlivcov.
Mužské skupiny súťažia v pondelok, stredu a piatok, zatiaľ čo zápasy ženských tímov bývajú v utorok a štvrtok. Na záver turnaja sa v priebehu marca zorganizuje Kolkársky bál s udeľovaním diplomov za účasť a odmien pre víťazov turnaja.
V tomto roku súťažia tieto mužské skupiny: Binguľa, Color, Domus, EKV, Elkov, In Fagan Ink, Izviđači, Mäsiareň Jonáš, NoName, Okno, Penzisti, Šiflíke, Skubi Dubi, Srećko, Bez promašaja a Štrumfovi. Ženské súťažné skupiny sú: Medovníky, Matica, Penzistky, Čertice, Dudovce, -50+ a Pink Panter.
Organizátorom turnaja je Kolkársky klub Slávia Kovačica.