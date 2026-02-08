1664 – zomrel v Trnave básnik, autor barokovej poézie písanej v západoslovenskom nárečí Peter Benický.
1701 – narodil sa rakúsky staviteľ talianskeho pôvodu a cisársky dvorný architekt Ján Baptista Martinelli. Projektant budovy, v ktorej je dnes Univerzitná knižnica v Bratislave, a spoluúčastník prestavby Bratislavského hradu.
1725 – zomrel ruský cár Peter I. Veľký.
1767 – zomrel v Banskej Bystrici náboženský spisovateľ, evanjelický farár, rektor a kazateľ Daniel Sartorius.
1828 – narodil sa francúzsky spisovateľ, autor literatúry pre mládež Jules Verne, považovaný za zakladateľa sci-fi žánru.
1834 – narodil sa ruský chemik, autor periodickej sústavy chemických prvkov Dmitrij Ivanovič Mendelejev.
1937 – vojaci generála Francisca Franca dobyli Málagu v španielskej občianskej vojne, ktorej pomáhalo 15 000 talianskych vojakov.
1849 – zomrel slovinský romantický básnik France Prešeren.
1984 – v Sarajeve sa začali 14. Zimné olympijské hry, prvé v Juhoslávii. Zúčastnili sa športovci z 49 krajín.
1992 – vo francúzskom Albertville sa začali 16. Zimné olympijské hry.
1993 – na Slovensku začala platiť nová mena: Slovenská koruna (Sk).
2004 – princ Charles odcestoval do Iránu, ako prvý člen britskej kráľovskej rodiny navštívil krajinu od islamskej revolúcie v roku 1979.
2015 – v Bagdade po desiatich rokoch zrušili zákaz vychádzania.