Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa dnes v Miláne stretol s prezidentom Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Witoldom Bańkom, kde sa zúčastnil na otvorení XXV. zimných olympijských hier.
Na stretnutí hovorili o posilnení bilaterálnej spolupráce v oblasti športu a športových inštitúcií, ako aj o kooperácii so samotnou Svetovou antidopingovou agentúrou.
Zároveň posúdili možnosť, aby sa v septembri v Belehrade uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru tejto agentúry.
Témou rozhovorov boli aj možnosti zriadenia regionálnej kancelárie Svetovej antidopingovej agentúry pre juhovýchodnú Európu so sídlom v Belehrade.