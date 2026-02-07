V Belehrade sa dnes uskutočnil 17. štátny včelársky veľtrh, ktorý otvoril minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić. Pri tejto príležitosti zdôraznil, že včelárstvo predstavuje strategické odvetvie živočíšnej výroby. Zároveň potvrdil, že štát bude aj v tomto roku pokračovať v jasnej politike podpory včelárov.
Minister vysvetlil, že včelárstvo je kľúčové nielen pre produkciu medu a včelích produktov, ale predovšetkým kvôli opeľovaniu. To priamo ovplyvňuje výnosy v ovocinárstve, rastlinnej výrobe a zeleninárstve, čím prispieva k celkovej potravinovej bezpečnosti krajiny.
Glamočić pripomenul, že štát v uplynulom roku vyplatil včelárom viac ako miliardu dinárov prostredníctvom rôznych podporných opatrení, pričom bolo schválených viac ako 16 450 žiadostí.
„Tieto údaje ukazujú, že systém stimulov funguje a prostriedky smerujú priamo k poľnohospodárskym gazdovstvám,“ zdôraznil minister a zopakoval, že kontinuita v podpore včelárov zostáva prioritou aj pre rok 2026.