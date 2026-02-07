V Báčskom Petrovci sa dnes koná Medzinárodný festival klobás Klobásafest. Aj v tomto roku je o festival veľký záujem tak účastníkov, ako aj návštevníkov.
Ako sme sa dozvedeli, súťaží 102 tímov z viacerých krajín – zo Slovenska, Švajčiarska, Severného Macedónska, Slovinska, z Rumunska, Bosny a Hercegoviny…
Pravdaže, sú tu aj početné tímy z Petrovca a jeho okolia, ako aj širšieho Srbska.
V tejto chvíli prebieha hodnotenie vzoriek pražených klobás. Odborná komisia pracuje v zložení Pavel Tordaji, Vladimír Dudáš, Ján Tancik, Milina Tanciková, Daniel Spevák a Zdenko Fábry.
Festival bude pokračovať aj zajtra prezentáciou gastronomických pochúťok a liehovín.