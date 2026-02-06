Včera podvečer v miestnostiach Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec bolo rušno. V tamojšej výstavnej sieni Združenie petrovských výtvarných umelcov usporiadalo tri akcie v jednom. Prvou z nich bolo verejné výročné zhromaždenie ZPVU. Zároveň túto príležitosť verejného zoskupenia priaznivcov umenia využili, aby otvorili Výstavu obrazov z výtvarných táborov v kolekcii ZPVU, ktorá je predajného a humanitného charakteru. Do tretice jednu výstavnú stenu venovali nedávne zosnulému maliarovi Ivanovi Križanovi.
Na začiatku večera sa prítomným prihovorili členovia združenia – predsedníčka Ivana Struhárová, tajomníčka Dajana Vršková, pokladník Ján Makan a predseda Dozornej rady Savo Spremo, ktorí vo svojich správach zhrnuli výsledky bohatej práce ZPVU za rok 2025, ich finančné podklady a predstavili aj plány na aktuálny rok, kde sa nemienia zastaviť v dosiahnutých aktivitách, ale ich aj naďalej zveľaďovať a reprezentovať ďalšie obdobie. Za desaťročnú činnosť v spolku na záver prvej časti plaketou odmenili ich členku, profesorku výtvarnej kultúry Annu Babiakovú.
Po úvodnom príhovore bola oficiálne otvorená výstava obrazov z bohatej zbierky združenia. Tie získali cestou zorganizovaných táborov v petrovskom prostredí. O samotnej expozícii sa zmienil výtvarný kritik Vladimír Valentík. Zdôraznil regionálny charakter tohto združenia a šľachetné srdce umelcov, ktorí sa týmto spôsobom pripojili k zoskupeniu prostriedkov pre pohorelcov z Petrovca. Hovoril aj o neblahom osude Ivana Križana, ktorý umrel osamote na sklonku minulého roka, a jeho význame pre naše výtvarníctvo ako kronikára petrovských ulíc, tradičnej architektúry a chotára. O svojom kolegovi Križanovi sa vyberanými slovami prihovorila zoskupeným aj Anna Babiaková a úradnú časť večierka uzavreli minútkou ticha pre zosnulého.
Výstava, ktorú pripravili petrovskí umelci, má humanitárny rozmer a vyzbierané finančné prostriedky sú určené pre rodinu Očenášovú, ktorej dom vyhorel pri požiari. „Rozhodli sme sa, že ponúkneme krásne obrazy z našej kolekcie na odpredaj, kúpou ktorých tentoraz všetky prostriedky pôjdu na humanitárny účel – finančnú pomoc rodine Očenášovej z Báčskeho Petrovca, ktorá 31. decembra utrpela veľké straty po požiari,“ povedala predsedníčka Struhárová.
Selekcia obrazov, ktoré budú na výstave a na predaj od 5. februára do 5. marca 2026, je vstavená v priestoroch, ktoré ZPVU používa na vlastné výstavy. Všetci, čo majú záujem o určitý obraz, ktorého kúpou 100 % finančne prispejú k pomoci po požiari, môžu si obraz objednať na tel. číslo 069 2281 463 a prísť obzrieť si ich priamo v galérii vo večerných hodinách, kde umelci budú mať dozor. Objednané obrazy budú sa môcť prevziať od 8. februára v galérii ZPVU (miestnosti Turistickej organizácie Báčsky Petrovec, Maxima Gorkého 17).