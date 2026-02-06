1453 – uhorský snem zbavil českého šľachtica a vojvodcu Jána Jiskru z Brandýsa všetkých majetkov a vykázal ho z Uhorska.
1564 – narodil sa anglický básnik a dramatik Christopher Marlowe, jeden zo zakladateľov slávnej éry alžbetínskej drámy.
1665 – narodila sa anglická kráľovná a manželka Juraja Dánskeho Anna Stuartovna.
1715 – dohodnutý Mier z Utrechtu ukončil vojnu medzi Portugalskom a Španielskom.
1876 – v Srbsku bola založená Spoločnosť červeného kríža.
1897 – grécky ostrov Kréta získal autonómny štatút v rámci Tureckej ríše, čo bolo dôsledkom masového povstania, ktoré vypuklo na Kréte. Grécko nakoniec anektovalo ostrov až po balkánskych vojnách v roku 1913.
1911 – narodil sa americký štátnik Ronald Wilson Reagan, prezident USA v rokoch 1980 až 1988. Predtým bol filmovým hercom a od roku 1966 guvernérom Kalifornie.
1952 – zomrel britský kráľ Juraj VI., na trón po ňom nastúpila jeho dcéra Alžbeta II.
1958 – na nemeckom letisku Mníchov-Riem havarovalo lietadlo britskej spoločnosti BEA, nehodu neprežilo 23 osôb, vrátane ôsmich futbalistov známeho anglického prvoligového mužstva Manchester United. Nehoda sa stala na spiatočnej ceste z Belehradu, kde Manchester United odohral zápas Pohára európskych majstrov s Crvenou zvezdou.
2012 – tenista Novak Ðoković získal prestížne ocenenie Laureus ako najlepší športovec sveta počas predchádzajúceho roka.