Podujatie 29. Sriemska klobasiáda v Šíde sa uskutoční v sobotu 7. februára v Slovenskom dome v Šíde, v organizácii Občianskeho združenia Sremski svinjokolj i kobasicijada.
V centre programu je odborná súťaž v suchej fermentovanej klobáse, ktorá sa z roka na rok teší účasti najkvalitnejších výrobcov a pestuje vysoké štandardy domácej produkcie. Súťaž sa organizuje v nasledujúcich kategóriách: sriemska klobása, medzinárodná klobása a kulenova seka.
V sobotu od 9. hodine, pred Slovenským domom, bude návštevníkom predstavená bohatá gastronomická ponuka s vybranými domácimi výrobkami: pečené klobásy, horúce škvarky a domáca masť, sušené mäsové výrobky, ako aj výber páleniek a vín.
Ústrednou, slávnostnou časťou podujatia bude slávnostná večera a vyhlásenie víťazov, ktoré sa uskutoční o 19.00 hodine, v slávnostnej atmosfére a za účasti súťažiacich a hostí podujatia.