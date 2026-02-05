V týchto dňoch vyšlo tlačou 186. číslo Kultúrneho informátora Strediska pre kultúru Stará Pazova, v ktorom sa uvádza bohatá kultúrna ponuka aj pre február.
Stredisko sa snaží zabezpečiť, aby sa najpopulárnejšie a najnovšie filmové produkcie po belehradskej premiére okamžite dostali k divákom aj v Pazove. O tom svedčí aj film Svadba, ktorý okrem dvoch plánovaných primetaní v ustálených termínoch v pondelok a utorok bol kvôli veľkému záujmu divákov uvedený na veľkom plátne aj včera.
Milovníci výtvarného umenia si v tomto mesiaci prídu na svoje na najnovšej výstave v Galérii Miry Brtkovej 9. februára. Koncom mesiaca je naplánovaná aj výstava diel z vlaňajšieho výtvarného tábora v organizácii Združenia výtvarných umelcov Starej Pazovy.
Tradičná Zuzanská zábava, ktorú organizuje tamojší SKUS hrdinu Janka Čmelíka, na programe bude 22. februára v divadelnej sále.