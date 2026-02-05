Združenie petrovských výtvarných umelcov dnes o 19.00 hodine usporiada verejné výročné zhromaždenie ZPVU. Zároveň bude otvorená výstava obrazov z výtvarných táborov, ktoré sú súčasťou kolekcie ZPVU, ktorá bude predajného a humanitného charakteru.
„Rozhodli sme sa, že ponúkneme krásne obrazy z našej kolekcie na odpredaj, kúpou ktorých tentoraz všetky prostriedky pôjdu na humanitný účel – finančnú pomoc rodine Očenášovej z Báčskeho Petrovca, ktorá 31. decembra utrpela veľké straty po požiari,“ uviedli v oznámení.
Výber obrazov, ktoré budú vystavené a ponúkané na predaj od 5. februára do 5. marca 2026, je inštalovaný v priestoroch, ktoré používajú na vlastné výstavy. Všetci, čo majú záujem o určitý obraz, ktorého kúpou 100 % finančne prispejú na pomoc po požiari (ZPVU z predaja zisk nemá), si ho môžu objednať na tel. čísle 069 2281 463.
Objednané obrazy si bude možné prevziať od 8. februára v galérii ZPVU (miestnosti Turistickej organizácie Báčsky Petrovec, Maxima Gorkého 17).