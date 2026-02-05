Prvé februárové číslo týždenníka je na ceste k čitateľom. Na titulnej strane prinášame záber z predstavenia Kováči, uvedeného v predvečer jubilea divadelníctva v Starej Pazove. V tomto čísle je mesačnou prílohou Životný štýl.
V rubrike Týždeň informujeme aj o Svetovom dni mokradí, zasadnutí Zhromaždenia Mesta Nový Sad, ako aj o rozhodnutí štátu zvýšiť donáciu na kúpu dedinských domov na 13-tisíc eur. Píšeme aj o Technickej škole v Starej Pazove, ktorá je moderne vybavená vzdelávacia ustanovizeň so súčasnými strojmi.
Na stranách rubriky Naše dediny si čitatelia nájdu súvahu hasičského roka DHS Selenča, správu o tradičnej zábave MOMS Kovačica a je tu aj riport z kysáčskej škôlky Lienka. Píše sa aj o úspechoch žiakov z Kovačice a Padiny na súbehu Energia je všade vôkol nás, o valnom zhromaždení Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, o školskej slave a ocenení školy v Selenči. V Silbaši boli priadky spolku žien.
V rubrike Kultúra prinášame prehľad činností petrovských folkloristov, píšeme o podujatí Zima s knihou v Starej Pazove, činnosti KUS Vladimíra Mičátka v Kysáči. Premiéru cédečka so slovenskými ľudovými piesňami usporiadali v Starej Pazove a je tu aj spomienkový text, keďže pred 30 rokmi odišiel spomedzi nás Martin Jonáš.
Športová rubrika obsahuje novinky z futbalu, džuda, volejbalu. A sú tu aj riporty z výročných zasadnutí FK Slávia Pivnica, FK Tatra Kysáč a petrovských rybárov.
V prílohe Životný štýl sú príspevky: Bezpečnosť gélov na nechty, Čierne kruhy pod očami, Varenie s deťmi, cestopis z Talianska, z Janova, recept na Dobošku a ďalšie príspevky.
Na poslednej strane obálky sú ďalšie detské súbory ocenené na Zlatej bráne 2025 v Kysáči.