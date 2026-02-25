V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bol dnes slávnostne ukončený projekt Hranica, ktorá nás spája. Od roku 2024 na tomto projekte spolupracovali ústavy pre kultúru vojvodinských Slovákov, Maďarov, Rusínov, Rumunov a Chorvátov.
Cieľom projektu Hranica, ktorá nás spája bolo predstaviť kultúrne hodnoty nášho regiónu a zároveň posilniť spoluprácu medzi národnostnými menšinami vo Vojvodine.
V rámci 6. záverečného podujatia tohto IPA projektu otvorená bola výstava krojov piatich národnostných menšín, ako aj výstava diel výtvarných umelcov s tematikou vojvodinskej krajiny.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v tomto projekte prezentoval sviatočný ženský a mužský kroj z Kulpína a obrazy insitnej maliarky Márie Hlavatej z Kovačice.
Výstavu otvoril podpredseda Pokrajinskej vlády Tomislav Žigmanov. Zdôraznil pritom, že Pokrajinská vláda vníma kultúrne dedičstvo všetkých komunít žijúcich na území Vojvodiny ako výnimočnú hodnotu, ktorú si treba vážiť.
Prítomných hostí privítala riaditeľka ÚKVS Anna Speváková a hovorila o význame tohto projektu. Program moderovala Danica Vŕbová.
Program bol popretkávaný hudobnými bodmi a Slovákov predstavovala sólová speváčka Lyduška Kolárová z Erdevíka za hudobného sprievodu Ondreja Maglovského.