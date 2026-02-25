Po 47. Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Belehrade, ktorý sa konal od 19. do 22. februára, sa zamestnanci Turistickej organizácie Obce Stará Pazova s bohatou ponukou zúčastnia aj 6. Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu v Banji Luke v Republike Srbskej, a to od 27. februára do 1. marca.
Veľtrh v Banji Luke aj tohto roku v Športovej hale Centar zoskupí veľké množstvo vystavovateľov z viacerých krajín regiónu. Rovnako ako po minulé roky bude miestom stretnutia mnohých pracovníkov v oblasti cestovného ruchu. Na rozlohe 1 400 metrov štvorcových budú predstavené rozmanité turistické ponuky, ubytovacie kapacity, kultúra a obyčaje. Svoju ponuku predstaví viac ako 150 vystavovateľov z krajín ako Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Grécko a Turecko.
V Turistickej organizácii Obce Stará Pazova sú s účasťou na medzinárodnom veľtrhu v Belehrade spokojní.
Spolu s Turistickou organizáciou Vojvodiny sa v Belehrade na spoločnom stánku prezentovali viacerí partneri: turistické organizácie zo Sriemskej Mitrovice, Báčskej Topole, Senty, Inđije, Odžakov, Temerína, Somboru, Starej Pazovy, Irigu a Žitišta, ako aj Špeciálna rehabilitačná nemocnica Termal vo Vrdniku a Združenie na ochranu prírody Titelski breg. Ich spoločná účasť ešte viac obohatila prezentáciu a umožnila komplexné predstavenie turistickej rozmanitosti Vojvodiny.