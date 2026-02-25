Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s osobitným predstaviteľom Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Petrom Sørensenom. Hovorili o aktuálnom priebehu dialógu s Prištinou a jeho pokračovaní za aktívnejšieho angažovania sa EÚ.
Vučić mu osobitne poukázal na výzvy v súvislosti s postavením srbského národa na Kosove a Metóchii a vyjadril znepokojenie nad zámermi Prištiny začať od 15. marca uplatňovať nové eskalačné a hlboko diskriminačné rozhodnutia, ktoré priamo ohrozujú prežitie srbského národa. Vučić vyhlásil, že požiadal medzinárodné spoločenstvo, aby tieto mimoriadne dôležité otázky bralo s najvyššou vážnosťou a urobilo všetko pre zabezpečenie rešpektovania práv srbského národa. Zdôraznil tiež, že pripojením takzvaného Kosova k regionálnej vojenskej aliancii sa ďalej zvyšuje napätie a ohrozuje bezpečnosť srbského národa.
V rozhovore ešte zdôraznil nevyhnutnosť bezodkladne pristúpiť ku konkrétnym krokom smerujúcim k vytvoreniu Spoločenstva srbských obcí, na ktoré srbský národ v Kosove a Metóchii čaká už 13 rokov.
Po stretnutí Vučić vyhlásil, že je presvedčený, že je v záujme všetkých strán vyhnúť sa krokom, ktoré by viedli k ďalšej eskalácii, a prostredníctvom sprostredkovania EÚ trvať na úplnom plnení prijatých záväzkov a zachovaní mieru a stability v teréne.