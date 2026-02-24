Prezident Srbska Aleksandar Vučić bol dnes prítomný na otvorení výstavnej expozície prvkov zapísaných do Národného registra nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska Nite štátnosti.
„Je mi veľkým potešením, že dnes v Paláci Srbska otvárame výstavu Nite štátnosti. Táto expozícia nám pripomína, že štátnosť nie je len v inštitúciách, zákonoch a hraniciach, ale aj v tom, čo pretrváva dlhšie než každá politická epocha,“ vyhlásil Vučić pri tejto príležitosti.
Povedal tiež, že je vďačný Etno sieti a veľvyslancovi Fergusonovi za podporu a priateľstvo, ktoré prejavil prostredníctvom tohto projektu, pretože kultúrna diplomacia nie je len v slovách, ale v detailoch a nitiach, ktoré spájajú národy.
Na otvorení výstavy sa zúčastnili aj veľvyslanec Veľkej Británie Edward Ferguson, veľvyslanec Talianska Luca Gori, veľvyslankyňa Švajčiarska Anne Lugon-Moulin, veľvyslanec Slovenska Michal Pavúk, riaditeľ spoločnosti Air Serbia Jiří Marek, starostovia obcí a ďalší hostia.
Prostredníctvom výstavy sú prezentované hodnoty, zvyky alebo prvky, ktoré sú rozpoznané ako dôležité pre kultúrnu tradíciu a identitu Srbska, predovšetkým v kontexte štátnosti a národného dedičstva.