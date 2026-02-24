V pondelok 23. februára sa v sále Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec konala prednáška pre poľnohospodárov. Témou prednášky bolo organické obrábanie pôdy a význam uplatnenia moderných a udržateľných metód v poľnohospodárskej výrobe.
Na začiatku prednášky sa prítomným poľnohospodárom, odborníkom a hosťom prihovorila predsedníčka obce Viera Krstovská, ktorá zdôraznila, že poľnohospodárstvo je jedným z kľúčových pilierov rozvoja tejto obce a že lokálna samospráva bude aj v budúcnosti podporovať vzdelávanie a iniciatívy prispievajúce k zdokonaľovaniu výroby. Na záver popriala všetkým účastníkom úspešnú prácu, konštruktívnu výmenu názorov a veľa nových vedomostí, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju poľnohospodárstva v obci.
Zdroj: FB/Obec Báčsky Petrovec