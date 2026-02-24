Spolok žien Slovenka v Hložanoch včera podvečer (v pondelok 23. februára) v kaviarni Pod lipami zrealizovalo svoje ďalšie spolkové výročné zhromaždenie.
Predsedníčka Viera Miškovicová na tomto zasadnutí privítala prítomné spolkárky, ale aj predstaviteľov rôznych iných miestnych spolkov a združení, s ktorými utužujú skvelú spoluprácu.
Na tomto pravidelnom ročnom zasadnutí prítomné spolkárky si na začiatku zvolili pracovné predsedníctvo v čele s Miriam Murtínovou, ktorá potom viedla toto zasadnutie.
V správe o činnosti SŽ Slovenka za rok 2025 predostreli bohatú paletu aktivít, ktoré hložianske ženy uskutočnili počas minulého roka. Kultúrne sa pozdvihovali, navštevovali divadlá, organizovali podujatie Zima s knihou v Hložanoch, zábavu ku Dňu žien, medzinárodnú Veľkonočnú výstavu a Zemiakové hody, keď privítali aj mnohé cezpoľné spolky, zúčastnili sa na mnohých výročných zhromaždeniach miestnych spolkov a Asociácie slovenských spolkov žien v Belehrade. Aktívne boli aj počas dedinských sviatkov. Ku Dňu Hložian spolkárky pripravili etnografickú výstavu s témou záster (Ketene), súťaž o najlepšiu tortu, varili aj kyslovku. Rôzne aktivity pripravili aj počas Dňa zeleniny a Dňa Dunaja. Navštevovali aj sesterské spolky v iných prostrediach v Laliti, Silbaši, Maglići, Jánošíku, Kulpíne, Petrovci, Pivnici, Padine. S miestnou delegáciou navštívili aj partnerské mesto Holíč na Slovensku. Svoje stánky s ručnými prácami mali aj počas festivalov Tancuj, tancuj… a Stretnutie v pivnickom poli, tiež na záver roka na Vianočných trhoch. Tunajšie spolkárky boli aktívne aj v rámci kreatívnych dielní v Selenči, Bajši, v Iloku v Chorvátsku a Galante na Slovensku. S miestnymi matičiarmi organizovali aj tradičný literárny večierok Z pera hložianskych autorov. Nechýbali aj rekreačné výlety a pracovné akcie vo svojom prostredí, ako aj aktivity humanitného rázu.
Vo finančnej správe pokladníčka Zuzana Šranková uviedla, že ročný obrat bol 108 184 dinárov a z toho vidno, že si spolkárky z vlastných hradili všetku svoju činnosť. V mene Dozornej rady Zuzana Galambošová potvrdila správnosť konania. Potom schválili i plány na tohtoročnú činnosť, ktoré predniesla tajomníčka spolku Jelena Červenáková. Spresnili si aj výšku členského (500 dinárov) na tento rok.
Na záver finančne podporili aj miestnych hasičov pre zadováženie hašičského kamióna (ten je už na colnici) a potom prítomní predstavitelia ostatných spolkov a miestnej samosprávy rad-radom pochvalné slová adresovali spolkárkam a spomedzi iného sme sa dozvedeli aj o uvažovaní založiť miestny festival klobás, ale aj o jubileu 240 rokov od príchodu Slovákov do Hložian a storočnici futbalového klubu v Hložanoch. Spoločne uvažovali aj o obsiahlejšom podujatí Hložianska jar, v ktorej by participovali so svojimi programami viaceré združenia a spolky.