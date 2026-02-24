1304 – narodil sa najväčší arabský cestovateľ v Ázii a Afrike Abú Abdalláh Muhammad Ibn Battúta, autor obsiahleho cestopisného diela.
1386 – zomrel uhorský kráľ Karol II. zvaný Malý.
1463 – narodil sa taliansky renesančný filozof a učenec Giovanni Pico Della Mirandola
1500 – narodil sa španielsky kráľ a rímsko-nemecký cisár Karol V. z dynastie Habsburgovcov, ktorý viedol vojny s Francúzskom, Tureckom a nemeckými protestantmi.
1530 – Pápež Klement VII. korunoval v talianskej Bologni za rímsko-nemeckého cisára Karola V. Bola to posledná korunovácia pápežom v Svätej ríši rímskej nemeckého národa.
1538 – Ferdinand I. a Ján Zápoľský uzavreli mier vo Veľkom Varadíne.
1557 – narodil sa český a uhorský kráľ a cisár Svätej ríše rímskej Matej II. Habsburský.
1582 – Pápež Gregor XIII. vydal pápežskú bulu Inter gravissimas, ktorou sa zaviedol tzv. gregoriánsky kalendár tým, že vypustil 10 dní, teda po 4. októbri nasledoval 15. október.
1884 – zomrel v Ružomberku evanjelický kňaz, národný buditeľ, pedagóg Ján Drahotín Makovický, spoluzakladateľ Matice slovenskej a revúckeho gymnázia.
1898 – zomrel v Liptovskom Mikuláši osvetový pracovník a folklorista Juraj Matúška.
1942 – začala vysielať rozhlasová stanica Hlas Ameriky.
1994 – zomrel v Bratislave spisovateľ, publicista a scenárista Ladislav Mňačko