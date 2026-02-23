Predsedníčka Národného zhromaždenia Ana Brnabićová dnes vyhlásila riadne lokálne voľby v deviatich jednotkách lokálnej samosprávy v Srbsku na 29. marca 2026.
Voľby sa uskutočnia v meste Bor a v obciach Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek a Smederevska Palanka.
„Predchádzajúce lokálne voľby v týchto deviatich jednotkách lokálnej samosprávy sa konali 3. apríla 2022. V súlade s článkom 35 Zákona o lokálnych voľbách sa rozhodnutie o vypísaní volieb prijíma najskôr 150 dní a najneskôr 45 dní pred uplynutím mandátu poslancov,“ uviedla Brnabićová novinárom po podpísaní Rozhodnutia o vypísaní volieb.