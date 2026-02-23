Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva dnes oznámilo, že Európska komisia oficiálne prijala iniciatívu Srbska na uskutočnenie konzultácií v súvislosti so zavedením dovozných poplatkov na mlieko a mliečne výrobky. Dôvodom je aktuálny vývoj na trhu s týmito komoditami.
V správe sa uvádza, že konzultácie sú naplánované na 25. februára so začiatkom o 10.00 hod. v online formáte. Na stretnutí sa zúčastní aj minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić.
Tento krok potvrdzuje pripravenosť na spoluprácu s cieľom zachovať stabilitu agrosektora, uvádza sa v správe ministerstva.