V piatok 20. februára a v sobotu 21. februára sa v Diakonickom dome v Pivnici opäť uskutočnil bazár oblečenia pre deti, mladistvých a dospelých. Podujatie, ktoré je každoročne organizované členkami Oltárneho krúžku žien, bolo otvorené v obidva dni od 10.00 do 16.00 hodiny.
Bazár ponúkal široký výber oblečenia pre všetky vekové kategórie – od detských kúskov až po oblečenie dospelých. Členky krúžku pred samotným podujatím vyzvali záujemcov, aby priniesli darované odevné časti na predaj. Okrem toho návštevníci mali možnosť vypožičať si aj náboženskú literatúru.
Podujatie sa tak stalo príležitosťou na podporu aktivít evanjelického cirkevného zboru a Oltárneho krúžku žien.