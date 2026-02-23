V sobotu 21. februára si členovia Poľovníckeho spolku Bažant Pivnica slávnostne pripomenuli 80 rokov organizovaného pôsobenia v Pivnici. Jubilejnú oslavu otvoril predseda spolku Viliam Slavka, ktorý privítal početných hostí – predstaviteľov poľovníckych združení z Tovariševa, Despotova, Paragov, Kysáča, Kulpína, Ratkova a zo Savinho Sela a Silbaša, ako aj zástupcov miestnych spolkov, združení a klubov. Nechýbali ani predstavitelia Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru a Pravoslávnej cirkvi.
Predseda Viliam Slavka vo svojom príhovore osobitne vyzdvihol význam a tradíciu poľovníctva v Pivnici a úlohu spolku pri ochrane prírody a starostlivosti o zver. O dejinách spolku podrobnejšie prečítal bývalý predseda Štefan Durgala, ktorý priblížil začiatky organizovaného poľovníctva už v medzivojnovom období, obnovenie činnosti po roku 1946 i postupný rozvoj spolku v nasledujúcich desaťročiach.
Prítomným sa prihovoril aj Goran Igić, predseda Loveckého združenia Južná Báčka, ktorý zhodnotil aktuálny stav poľovníctva a spoluprácu medzi spolkami. Zároveň akcentoval aktuálne problémy, s ktorými sa lovci v rámci Loveckého združenia Južná Báčka (ktoré zoskupuje lovcov z Pivnice, Despotova, Paragov a Tovariševa) stretávajú.
Slávnostná časť programu bola príležitosťou aj na odovzdanie ocenení. Plaketu spolku si za dlhoročnú činnosť a prácu prevzali Štefan Durgala a Milanko Doroški. Predseda Loveckého združenia Južná Báčka a predseda PS Bažant zároveň odovzdali dar správcovi loviska Miroslavovi Kadlíkovi, úspešnému lovcovi na pokrajinskej, republikovej a medzinárodnej úrovni.
Po oficiálnej časti nasledovala spoločná večera a priateľské stretnutie pri hudbe. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Pazovskí kacúri, ktorá dotvorila slávnostnú atmosféru jubilejného večera.
Poľovnícky spolok Bažant dnes obhospodaruje revír s rozlohou 5 300 hektárov a má 27 členov. Osemdesiat rokov jeho činnosti je dôkazom vytrvalosti, spolupatričnosti a úcty k prírode, na ktorých chce spolok stavať aj v ďalších rokoch svojej existencie.