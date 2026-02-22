V sobotu 21. februára sa v Kovačici uskutočnil jubilejný 10. poľnohospodársky bál v organizácii Združenia poľnohospodárov Kovačičania.
Išlo o doposiaľ najnavštevovanejší ročník – predalo sa viac ako 200 vstupeniek a organizátorov potešila najmä účasť mladých ľudí. Podujatie navštívili aj hostia z Padiny, Debeljače a zo Starej Pazovy.
Nechýbala tradičná tombola s hodnotnými cenami, pričom hlavnou výhrou bol obraz od kovačickej maliarky Maríny Petríkovej. Vyhlásené boli aj najveselšie tanečné páry a ocenení boli aktívni členovia združenia.
Bál mal zároveň humanitárny charakter – zbierala sa pomoc pre Janka Ďurčíka zo Starej Pazovy.
O dobrú náladu sa až do neskorých hodín postarali muzikanti Ján Dišpiter a Ján Suchánek.