O 15. hodine na 4. Medzinárodnom festivale kysáčskej klobásy bolo veľmi rušno. Všetci s netrpezlivosťou čakali výsledky, čiže vyhodnotenie súťaže o najlepšiu suchú fermentovanú klobásu, tzv. Kysáčsku hrubaňu, ako aj súťaže o čerstvú smaženú klobásu.
Pokiaľ ide súťaž o najlepšiu suchú fermentovanú klobásu, komisia vyhodnotila takto: 1. miesto obsadil Michal Máľach zo Švajčiarska (petrovský rodák), 2. miesto Igor Červený z Kysáča a 3. miesto sa dostalo Jánovi Marčokovi z Kysáča, pokým v súťaži o čerstvú smaženú klobásu 1. miesto obsadila skupina Rumenačka pihtijada, 2. miesto sa dostalo skupine Spektra shop a na 3. mieste zakotvila skupina ARS enterijer.
V pokračovaní nasledovalo pobavenie a koštovka klobás pri každom stole, ako aj hudba v podaní skupiny Domino bend.