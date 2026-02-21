Namiesto 9. februára slávnostné otvorenie výstavy diel tamojšieho akademického maliara Marjana Karavlu v Galérii Miry Brtkovej, ktorá pracuje pri Stredisku pre kultúru Stará Pazova, bolo včera večer.
Vernisáž odročili pre úpravu fasády strediska a vnútorných natieračských prác. Svieži a vybielený vzhľad po odchode majstrov dostala i galéria. Marjan Karavla je odborným spolupracovníkom v Stredisku pre kultúru pre výtvarné umenie, ktorý vždy víta autorov a obecenstvo na výstavách.
Tentoraz namiesto neho úvodné slová mala Libuška Lakatošová, riaditeľka strediska, ktorá sa pochvalne zmienila tak o práci Galérie Miry Brtkovej a profesionálnom Karavlovom angažovaní v nej.
Milovníci výtvarného umenia si v poradí 15. samostatnú výstavu Marjana Karavlu môžu pozrieť do 5. marca. Ide o autorov nový cyklus 13 umeleckých prác (technika akryl na plátne), kde všetko na obrazoch hýri pestrými farbami typickými pre tvorbu tohto pazovského akademického umelca, ktorými znázorňuje svoje vnútorné pocity, a ako povedal, „usporiadaný chaos“. Diela pozostávajú z geometrie a minimalizmu, čo bolo príznačné pre Karavlovu tvorbu v uplynulých rokoch, a toto je iba svojrázne pokračovanie ďalšieho cyklu. Podľa slov autora výstava nemá názov, i keď každý obraz má svoje pomenovanie, ale tentoraz ich tak verejnosti nechcel predstaviť.
Na tvorbe tohto najnovšieho opusu začal pracovať vlani a dva obrazy namaľoval i v januári bežného roka. Podľa slov Karavlu najťažšie je urobiť na bielom plátne prvý ťah štetca, ktorý je i najdôležitejší.
Výstavu slávnostne otvoril Zoran Čalija, akademický maliar z Belehradu, ktorý je i členom Umeleckej rady Galérie Miry Brtkovej v Starej Pazove. Ako okrem iného povedal, bol veľmi príjemne prekvapený novým opusom autorových diel.
Marjan Karavla vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky a maľby (multimediálny ateliér K.R.E.S.B.A) v roku 1995 a postgraduálne štúdium v roku 1997 u profesora Vladimíra Popoviča. Zúčastnil sa viacero výtvarných podujatí, medzi ktorými sú aj Bienále Báčsky Petrovec, trienále grafiky Cvijety Zuzorićovej – Belehrad, výstavy v Galérii Grafički kolektiv – Belehrad. Pre svoju tvorbu je nositeľom viacerých ocenení v oblasti maľby a sochárstva.